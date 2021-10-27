Microsoft выпустит специальную Windows 11 SE для слабых ноутбуков

5 октября состоялся официальный запуск Windows 11. Система получила требования, не позволяющие установить ее на большое количество даже современных компьютеров. Однако теперь стало известно, что компания готовит специальную версию операционной системы для дешевых ноутбуков.

На основе этой особой версии Windows 11 Microsoft вроде бы выпустит недорогой ноутбук, ориентированный на школьников. Ожидается, что он будет массово поставляться в учебные заведения по контракту. Судя по всему, компания собирается конкурировать с Google в области операционных систем для недорогих и маломощных ноутбуков и планшетов. Последняя имеет ChromeOS именно для этих целей.

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Что такое Windows 11 SE

Информацию о намерениях компании раскрыл журналист Windows Central Зак Боуден, на счету которого уже далеко не один правдивый слив о продуктах Microsoft. Он отметил, что новый ноутбук Surface задуман для учащихся средних школ и ориентирован на более низкий ценовой сегмент.

Ноутбук, имеющий кодовое название Tenjin, оснащен процессором Intel Celeron N4120.

Устройство получит 8 гигабайт оперативной памяти.

11,6-дюймовый дисплей разрешением 1366x768 пикселей.

Из интерфейсов предусмотрены USB Type-A, один USB Type-C и разъем для наушников.

Вероятно, как новый Surface, так и Windows 11 SE увидят свет уже к концу 2021 года.

Microsoft не в первый раз выпускает специальные версии своих устройств для обучения. Так ранее компания уже создавала ориентированный на студентов планшет, заключала договоры о поставках своих Surface RT в школы и университеты по сниженной цене, предлагала значительные скидки на свои девайсы студентам. Кроме того, производитель предлагает специальные условия и скидки на подписки для обучающихся.