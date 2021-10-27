На основе этой особой версии Windows 11 Microsoft вроде бы выпустит недорогой ноутбук, ориентированный на школьников. Ожидается, что он будет массово поставляться в учебные заведения по контракту. Судя по всему, компания собирается конкурировать с Google в области операционных систем для недорогих и маломощных ноутбуков и планшетов. Последняя имеет ChromeOS именно для этих целей.

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Что такое Windows 11 SE

Информацию о намерениях компании раскрыл журналист Windows Central Зак Боуден, на счету которого уже далеко не один правдивый слив о продуктах Microsoft. Он отметил, что новый ноутбук Surface задуман для учащихся средних школ и ориентирован на более низкий ценовой сегмент.

Ноутбук, имеющий кодовое название Tenjin, оснащен процессором Intel Celeron N4120.

Устройство получит 8 гигабайт оперативной памяти.

11,6-дюймовый дисплей разрешением 1366x768 пикселей.

Из интерфейсов предусмотрены USB Type-A, один USB Type-C и разъем для наушников.

Вероятно, как новый Surface, так и Windows 11 SE увидят свет уже к концу 2021 года.

Microsoft не в первый раз выпускает специальные версии своих устройств для обучения. Так ранее компания уже создавала ориентированный на студентов планшет, заключала договоры о поставках своих Surface RT в школы и университеты по сниженной цене, предлагала значительные скидки на свои девайсы студентам. Кроме того, производитель предлагает специальные условия и скидки на подписки для обучающихся.