Как сообщает 24 канал, рассылка с уведомлением о прекращении обслуживания начнется уже в следующем месяце. Это будет первое упоминание о скором прекращении жизненного цикла ОС.

Не пропустите Стикеры для рабочего стола и раздел "Устойчивость": Windows 11 получит новые функции

Какая версия Windows потеряет поддержку

В начале следующего года без поддержки остается Windows 8.1. В Micrososft считают, что операционная система достаточно устаревшая. Кроме того, владельцы Windows 8.1 без проблем могут обновиться в Windows 10 или 11.

Чтобы продолжить обновления продуктов Microsoft 365, рекомендуется обновить Windows 8.1 до поддерживаемой операционной системы.

– говорится в сообщении компании.

Microsoft уточнила, что большинство компьютеров с Windows 8.1 несовместимы с Windows 11.

Старые версии Windows теряют поддержку

Напомним, что компания Microsoft изначально прекратила поддержку операционной системы Windows 8 в 2016 году, тогда как версии 8.1 уделили немного больше времени.

С прекращением Windows 8.1 есть немаловажный момент, на который стоит обратить внимание . Microsoft не будет предлагать платную программу расширенных обновлений безопасности, поэтому предприятия и корпоративный сектор за дополнительную плату не смогут получить необходимые патчи безопасности. Это означает, что крупным компаниям придется либо обновить оборудование до новой версии операционной системы, либо использовать Windows 8.1 на свой страх и риск.

"Пуск" не отпустили

Интересно, что Windows 8, в первую очередь, была рассчитана на пользователей устройств с сенсорными дисплеями. Для этого был разработан новый интерфейс Metro, в котором не было кнопки "Пуск", однако пользователям такие изменения не понравились. Уже скоро компании пришлось выпустить обновление, вернувшее кнопку "Пуск" и другие привычные функции, так и появилась Windows 8.1.

Читайте на сайте Windows 11 получила бета-версию важного для пользователей приложения

Россия без Windows

Недавно россияне начали жаловаться на проблемы с загрузкой ISO-образов Windows 10 и 11 с сайта Microsoft. У них возникает ошибка 404. А все из-за того, что Microsoft запретила скачивать свою новейшую операционную систему пользователям из России.

Напомним, что Microsoft приняла решение покинуть российский рынок и еще в марте прекратила продажу своих продуктов. Теперь компания запретила загрузку Windows 11 и закрыла игровое подразделение Xbox.