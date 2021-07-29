Бета-тестеры Windows 11 рассказали, что Microsoft серьезно усложнила выбор браузера по умолчанию. В Windows 10 достаточно зайти в Параметры и в соответствующем меню выбрать нужный браузер. В Windows 11 этот пункт настроек находится на том же месте, однако процесс стал намного длиннее.

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Баг или преднамеренный ход компании

Если открыть раздел "Программы по умолчанию" ы "Параметрах" Windows 11 и выбрать, скажем, Chrome браузером по умолчанию, пользователь увидит новое окно.

В нем будут перечислены типы файлов и протоколов — HTM, HTML, PDF, SHTML, SVG, WEBP, XHTML, HTTP, HTTPS и так далее.

Большинство этих типов файлов уже по умолчанию будут связаны с Microsoft Edge.

Пользователям необходимо вручную пройтись по каждой строке в этом списке и сменить связанный браузер на желаемый.

Кроме того, при каждом изменении Windows 11 будет переспрашивать вас, действительно ли вы хотите променять "быстрый и безопасный" Edge на что-то другое. И вам придется каждый раз выбирать "Все равно переключить", чтобы завершить действие.

В сети предполагают, что это может быть баг бета-версии и впоследствии Microsoft это исправит. Но пока все выглядит так, будто компания настроена серьезно продвигать свой браузер любыми методами, даже если придется усложнить жизнь пользователям.