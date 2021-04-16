Возможность синхронизации отключили в сборке Windows 10 под номером 21359, которая недавно стала доступна участникам инсайдерской программы. Они тестируют операционную систему в процессе ее разработки.

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Что известно

"Временная шкала" была анонсирована в 2017 году, и предполагалось, что она станет популярным инструментом. Функция позволяет открывать документы и сайты, которые вы недавно просматривали на других синхронизированных устройствах, упрощая работу с одними и теми же материалами на разных платформах.

Эта функция была тесно связана с голосовым помощником Cortana, который автоматически предлагал пользователям вернуться к выполнению задач при переходе к использованию синхронизированных устройств. В прошлом месяце Microsoft прекратила поддержку Cortana на Android и iOS. Поэтому не удивительно, что вслед за голосовым помощником, разработчики решили отказаться от "Временной шкалы".

Сообщается, что несмотря на то, что возможность синхронизации данных между устройствами исчезнет, хронология и история действий пользователя прежнему будут храниться в интерфейсе "Временной шкалы" на локальном устройстве с Windows 10.

В прошлом году эта функция также была удалена из Microsoft Launcher для платформы Android.