Информация о том, что в 2021 году Microsoft удалит из своей операционной системы Windows 10 браузер Edge, появилась довольно давно. Теперь же стало известно о том, что устаревшая версия обозревателя будет удалена автоматически в апреле, когда разработчики выпустят соответствующее обновление.

Информация о том, что браузер Edge Legacy на базе движка Microsoft EdgeHTML, будет автоматически удален из ОС, появилась в блоге разработчиков Microsoft. Согласно опубликованным данным, масштабное распространение обновления, после установки которого старый Edge будет удален из Windows 10, начнется 13 апреля.

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Как быть, если я до сих пор пользуюсь старым браузером Edge

Пользователям, которые по каким-то причинам все еще используют устаревший поисковик, рекомендуется перейти на использование нового Edge на базе Chromium к указанной дате. После установки обновления ярлыки для запуска старого браузера на рабочем столе и в панели задач будут удалены, а вместо них появятся новые, которые позволяют начать взаимодействие с актуальной версией Edge.

Теоретически, пользователи могут продолжить использование старого Edge, если откажутся от установки обновления. Однако в будущем только Edge на базе Chromium будет получать новые функции и обновления.

Прекращение поддержки Internet Explorer

Источник: 24 канал

Что касается Internet Explorer, еще одного устаревшего поисковика, который поставляется вместе с Windows 10, то от него разработчики планируют избавиться в будущем. Процесс постепенного отказа от его использования уже был запущен, и много популярных сайтов с помощью IE перестали открываться, а в августе этого года Microsoft 365 также прекратит поддерживать этот браузер. Однако некоторые компоненты и службы IE достаточно глубоко интегрированы в программную платформу, поэтому вряд ли Microsoft удастся от него избавиться так же легко, как и Edge Legacy.