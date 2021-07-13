Microsoft Teams превратит любой смартфон в компактную рацию

Оставаться на связи станет намного проще с новой функцией Microsoft Teams, которая напоминает работу рации. Пользователи смогут в режиме реального времени обмениваться голосовыми сообщениями. Такая технология может потребоваться крупным компаниям для ускорения коммуникации между работниками.

Судя по посту, опубликованному на площадке Microsoft 365 Roadmap, новая функция будет доступна во всем мире уже в этом сентябре. Впервые о ней заговорили на форуме Microsoft Teams User Feedback Forum в ноябре прошлого года.

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Как будет работать функция

Как только новая опция станет активной, любой участник Microsoft Teams сможет превратить свой смартфон или планшет в рацию, которая передает сообщения по мобильной сети или через Wi-Fi.

По словам представителя Microsoft, это позволит некоторым сотрудникам, которые ежедневно носят с собой множество устройств и инструментов, наладить безопасный канал связи без увеличения веса оборудования.



Интерфейс новой функции / Фото techradar

В отличие от аналоговых раций, фрагменты разговоров с которых может случайно поймать любой радиоаматор, пользователь не станет объектом случайного или умышленного прослушивания.

Особенно функция будет удобна для "защищенных" смартфонов с программируемыми клавишами. В некоторых случаях пользователям не понадобится даже разблокировать устройство для того, чтобы вступить в разговор.

Предусмотрена также поддержка многих специальных профессиональных гарнитур вроде Jabra BlueParrot и Klein Valor Speaker.