Судя по посту, опубликованному на площадке Microsoft 365 Roadmap, новая функция будет доступна во всем мире уже в этом сентябре. Впервые о ней заговорили на форуме Microsoft Teams User Feedback Forum в ноябре прошлого года.
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Как будет работать функция
Как только новая опция станет активной, любой участник Microsoft Teams сможет превратить свой смартфон или планшет в рацию, которая передает сообщения по мобильной сети или через Wi-Fi.
По словам представителя Microsoft, это позволит некоторым сотрудникам, которые ежедневно носят с собой множество устройств и инструментов, наладить безопасный канал связи без увеличения веса оборудования.
Интерфейс новой функции / Фото techradar
В отличие от аналоговых раций, фрагменты разговоров с которых может случайно поймать любой радиоаматор, пользователь не станет объектом случайного или умышленного прослушивания.
Особенно функция будет удобна для "защищенных" смартфонов с программируемыми клавишами. В некоторых случаях пользователям не понадобится даже разблокировать устройство для того, чтобы вступить в разговор.
Предусмотрена также поддержка многих специальных профессиональных гарнитур вроде Jabra BlueParrot и Klein Valor Speaker.