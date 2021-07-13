Судя по посту, опубликованному на площадке Microsoft 365 Roadmap, новая функция будет доступна во всем мире уже в этом сентябре. Впервые о ней заговорили на форуме Microsoft Teams User Feedback Forum в ноябре прошлого года.

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Как будет работать функция

Как только новая опция станет активной, любой участник Microsoft Teams сможет превратить свой смартфон или планшет в рацию, которая передает сообщения по мобильной сети или через Wi-Fi.

По словам представителя Microsoft, это позволит некоторым сотрудникам, которые ежедневно носят с собой множество устройств и инструментов, наладить безопасный канал связи без увеличения веса оборудования.



Интерфейс новой функции / Фото techradar

В отличие от аналоговых раций, фрагменты разговоров с которых может случайно поймать любой радиоаматор, пользователь не станет объектом случайного или умышленного прослушивания.

Особенно функция будет удобна для "защищенных" смартфонов с программируемыми клавишами. В некоторых случаях пользователям не понадобится даже разблокировать устройство для того, чтобы вступить в разговор.

Предусмотрена также поддержка многих специальных профессиональных гарнитур вроде Jabra BlueParrot и Klein Valor Speaker.