Компания Microsoft продолжает совершенствовать свою корпоративную платформу Microsoft Teams и в ближайшее время добавит в нее несколько новых функций. Во-первых, на платформе наконец появится сквозное шифрование, а во-вторых, компания расширит возможности настроек и видеоконференций.

Бета-версия функции сквозного шифрования в Microsoft Teams появится в первой половине 2021 года для коммерческих пользователей платформы. Она будет доступна для незапланированных звонков с двумя участниками. В перспективе планируется ввод сквозного шифрования для запланированных видеоконференций с большим количеством участников.

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Что известно об обновлении

Сейчас Microsoft Teams не поддерживает сквозное шифрование в видеоконференциях. Пока что данные шифруются при передаче и хранении, а это потенциально оставляет возможность получить к ним доступ с помощью дешифровки. Для шифрования компания использует SharePoint, а для заметок, хранящихся в Teams, применяется шифрование OneNote. Содержимое чатов также зашифровывается при передаче и хранении. Основной конкурент Microsoft Teams, платформа Slack тоже до сих пор не интегрировала сквозного шифрования. А сервис Zoom начал внедрение технологии в октябре прошлого года.

Также в настройках видеоконференций Microsoft Teams появится три новых режима презентации. Режим Reporter позволит помещать цифровой контент в рамке рядом с докладчиком. Аналогичный подход используется в телевизионных новостных сюжетах.

Режим Reporter позволит помещать цифровой контент в рамке рядом с докладчиком / Анимация Microsoft

Режим Standout позволит разместить свое лицо поверх контента, который будет масштабироваться на всю площадь экрана. Третий режим Side-by-side разместит докладчика рядом с контентом. Режим Standout появится в Microsoft Teams уже в марте, а два других — позже.

Microsoft также запустила для Teams плагин PowerPoint Live. Он упростит презентации с помощью слайдов PowerPoint как для самого докладчика, так и для других участников конференции.

Новая функция PowerPoint Live в Microsoft Teams / Фото Microsoft

Спикеры смогут видеть в одном окне чат, заметки и слайды, а другие участники встречи — самостоятельно просматривать слайды.