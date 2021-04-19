Речь идет о Edge Canary 91.0.858.0, которая демонстрирует значительные изменения для Android-устройств. Согласно имеющимся данным, браузер получил полностью переработанный пользовательский интерфейс, улучшенную функцию прокрутки страниц, а также поддержку активации дополнительных опций на странице: edge://flags, аналогично тому, как это реализовано в десктопной версии браузера.

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Развитие Edge на Android

Значительный скачок в развитии мобильной версии браузера Microsoft связан с тем, что разработчики унифицируют кодовую базу Edge для различных платформ. За счет этого будет проще добавлять новые функции в Edge на Android и других платформах. Также отмечается значительное повышение скорости работы Edge, причем как при загрузке сайтов, так и при прокрутке страниц.



Edge получит немало изменений на Android-устройствах / Фото Windows Central

Примечательно, что в настоящее время актуальна стабильная версия Edge 46.03.24.5155. Появление бета-версии Edge Canary 91.0.858.0 также говорит о значительном скачке в развитии обозревателя. Бета-версию Edge Canary можно скачать из магазина цифрового контента Play Маркет.