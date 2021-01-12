Компания Microsoft расширила ассортимент планшетов Surface Pro и представила модель Surface Pro 7 Plus на базе Tiger Lake. Новинка доступна только бизнес-пользователям, а также образовательным учреждениям.

Внешне устройство не отличается от обычной модели Surface Pro 7. Основные особенности нового устройства связанные с его комплектацией, пишет The Verge.

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Особенности планшета

Производитель оснастил планшетный компьютер новыми процессорами Intel 11-го поколения – Tiger Lake-U. Лучшей стала батарея, а твердотельный накопитель можно снимать. Также модель может похвастаться поддержкой беспроводного стандарта LTE, который отсутствовал в серии устройств Microsoft Surface Pro с 2015 года. Поддержки стандарта 5G нет, поскольку используется старый модуль Snapdragon X20 LTE.



Surface Pro 7 Plus / Фото Microsoft

На выбор доступно несколько вариантов устройства. Базовая версия предлагает двухъядерный Intel Core i3, старшая – четырехъядерный Intel Core i7. Однако только модель на базе Intel Core i5 предлагает поддержку LTE. Ее производитель собирается просить от 1149 долларов. Начальная модель на базе Core i3 с 8 гигабайтами ОЗУ и накопителем объемом 128 гигабайт оценивается в 899 долларов. За максимальную конфигурацию на базе Core i7, с 32 гигабайта ОЗУ и твердотельным накопителем объемом 1 терабайт придется выложить 2799 долларов.

Surface Pro 7 Plus оснащен все тем же 12,3-дюймовым дисплеем PixelSense с разрешением 2736x1824 пикселей. Дополнительно предлагается по одному USB Type-C и Type-A, комбинированный 3,5-мм аудиоразъем и Surface Connect. В Wi-Fi-версиях есть слот для карты памяти microSDXC, а в LTE-версиях – только nano-SIM.



Слот для карт памяти / Фото Microsoft

Обещают до 15 часов автономной работы, что является достаточно существенной прибавкой на фоне обычной модели Surface Pro 7, в которой заявлены только до 10,5 часов.

Microsoft начнет продажу Surface Pro 7 Plus с 15 января. В продаже новинку можно будет найти в США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Великобритании и во многих европейских странах.