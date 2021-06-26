В Microsoft сообщили о новых хакерских атаках России

Корпорация Microsoft заявили о новых хакерских атаках. В компании считают, что ответственна за "нападения" группировка Nobelium.

Программисты сообщают, что злоумышленники совершали противоправную деятельность как против отдельных пользователей, так и против различных организаций и государственных учреждений.

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Хакеры совершили 3 успешные атаки

В Microsoft отметили, что владеют информацией о 3 успешных атаках, при этом все остальные цели не понесли ущерба. Корпорация уже рассказала о попытках преступников всем, кого пытались взломать.

Хакеры смогли даже "залезть" в один из компьютеров компании – там нашли программу, предназначенную для кражи данных. Злоумышленники использовали информацию с ПК для своих целей.

Однако, по заявлению Microsoft, сейчас сломанное устройство защищено.

Хакерская атака на компанию JBS: что известно

Североамериканские и австралийский филиалы JBS SA 1 июня стали жертвами хакерских атак. Из-за инцидента компании в Австралии пришлось полностью остановить работу.

Федеральное бюро расследований заявило, что за атакой стояла российская киберпреступная группа Revil (Sodinokobi).

Джо Байден, отвечая на вопрос репортера, будет ли он принимать меры против Владимира Путина, заявил, что "внимательно изучает этот вопрос".

Недавно с территории России осуществили масштабную кибератаку на ряд министров и депутатов Польши.

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