В Microsoft сообщили о новых хакерских атаках России

26 июня 2021 , 20:33
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Источник:

Axios

Корпорация Microsoft заявили о новых хакерских атаках. В компании считают, что ответственна за "нападения" группировка Nobelium.

Программисты сообщают, что злоумышленники совершали противоправную деятельность как против отдельных пользователей, так и против различных организаций и государственных учреждений.

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Хакеры совершили 3 успешные атаки

В Microsoft отметили, что владеют информацией о 3 успешных атаках, при этом все остальные цели не понесли ущерба. Корпорация уже рассказала о попытках преступников всем, кого пытались взломать.

Хакеры смогли даже "залезть" в один из компьютеров компании – там нашли программу, предназначенную для кражи данных. Злоумышленники использовали информацию с ПК для своих целей.

  • Однако, по заявлению Microsoft, сейчас сломанное устройство защищено.
Обратите внимание! Недавно с территории России осуществили масштабную кибератаку на ряд министров и депутатов Польши.

Хакерская атака на компанию JBS: что известно

  • Североамериканские и австралийский филиалы JBS SA 1 июня стали жертвами хакерских атак. Из-за инцидента компании в Австралии пришлось полностью остановить работу.
  • Федеральное бюро расследований заявило, что за атакой стояла российская киберпреступная группа Revil (Sodinokobi).
  • Джо Байден, отвечая на вопрос репортера, будет ли он принимать меры против Владимира Путина, заявил, что "внимательно изучает этот вопрос".

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Автор: Олег Васьків