Программисты сообщают, что злоумышленники совершали противоправную деятельность как против отдельных пользователей, так и против различных организаций и государственных учреждений.
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Хакеры совершили 3 успешные атаки
В Microsoft отметили, что владеют информацией о 3 успешных атаках, при этом все остальные цели не понесли ущерба. Корпорация уже рассказала о попытках преступников всем, кого пытались взломать.
Хакеры смогли даже "залезть" в один из компьютеров компании – там нашли программу, предназначенную для кражи данных. Злоумышленники использовали информацию с ПК для своих целей.
- Однако, по заявлению Microsoft, сейчас сломанное устройство защищено.
Хакерская атака на компанию JBS: что известно
- Североамериканские и австралийский филиалы JBS SA 1 июня стали жертвами хакерских атак. Из-за инцидента компании в Австралии пришлось полностью остановить работу.
- Федеральное бюро расследований заявило, что за атакой стояла российская киберпреступная группа Revil (Sodinokobi).
- Джо Байден, отвечая на вопрос репортера, будет ли он принимать меры против Владимира Путина, заявил, что "внимательно изучает этот вопрос".