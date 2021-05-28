Берт считает, что за атакой стоят российские хакеры, которые также связаны с атакой на IT-компанию SolarWinds. На этой неделе их усилия были нацелены на примерно 3 тысячи учетных записей электронной почты в более чем 150 различных организациях не менее чем в 24 странах мира.

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Вице-президент Microsoft сказал, что кампания, очевидно, является продолжением многочисленных попыток российских хакеров "нацелиться на правительственные учреждения, которые участвуют во внешней политике, в рамках усилий по сбору разведданных".

Хакеры получили доступ к учетной записи Агентства США по международному развитию (USAID) в службе маркетинга электронной почты Constant Contact. Фишинговые письма от 25 мая, со слов компании, содержат новую информацию о мошенничестве на выборах 2020 года и содержат ссылки на вредоносное ПО, которое позволяет хакерам получить "постоянный доступ к сломанным машинам".

Фирма Volexity, занимающаяся вопросами кибербезопасности, которая также фиксировала атаки, сообщила, что злоумышленники, "вероятно, добились некоторого успеха во взломе целей".

Атака на учреждения США и SolarWinds

В декабре 2020 года The Washington Post сообщила, что хакеры, связанные с иностранным правительством, взломали системы, принадлежащие ряду американских учреждений:

Министерству финансов США;

Министерству внутренней безопасности;

Национальному управлению телекоммуникаций и информации (NTIA);

а также сети Пентагона;

Минэнерго;

и ведомства, занимающегося безопасностью в ядерной сфере NNSA.

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Несколько американских официальных лиц заявили, что за кибератаками, вероятно, стояла хакерская группа APT29, или Cozy Bear, которые связаны с российской разведкой.

Позже стало известно, что кибератака была нацелена на IT-компанию SolarWinds из Остина (штат Техас). Хакеры использовали для своих целей обновления, выпущенные компанией в период с марта по июнь прошлого года для ее программного обеспечения Orion.