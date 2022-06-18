Для записи больших объемов музыки Microsoft намерена использовать технологию, разработанную в рамках инициативы Project Silica, компания начинает тестовые записи на кварцевых пластинах. Напомним, что в рамках этого проекта ранее исследователям удалось записать на небольшое кварцевое стекло 75,6 терабайт данных.

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Почему именно кварц?

Судя по пресс-релизу, опубликованному на сайте проекта, хотя магнитная пленка все еще считается лучшей для архивирования информации, она не так надежна, как носитель из кварца.

Отмечается, что такие пластины можно:

запекать,

кипятить,

царапать,

загрязнять,

воздействовать электромагнитным излучением и другими факторами без потери информации, записанной на стекле.

Где спрячут Global Music Vault

Хранилище планируют сделать в Норвегии там, где уже функционирует Global Seed Vault или "Хранилище судного дня", которое сегодня содержит 1145693 "резервные копии" семян со всех концов света.

Кроме того, локация в Норвегии считается одной из самых безопасных на планете из-за геологических особенностей и умеренной геополитической активности самой страны.



Global Seed Vault / Фото Project Silica / Microsoft

Подробнее о хранилище и способе хранения данных

Размер каждой кварцевой пластины – 75х75 мм, толщина – 2 миллиметра. На ней можно записать до 100 Гб данных. Данные прилагаются с помощью лазеров, формирующих в пластине трехмерный мини-рельеф. Для получения информации следует использовать поляризованный свет, а машинный метод поможет расшифровать сигнал.

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По информации от организаторов проекта, данные могут храниться "много тысяч лет". В частности, в 2019 году Microsoft уже успешно закодировала и декодировала оригинальную версию "Супермена", принадлежащую Warner Brothers.

Интересный факт! В хранилище Global Music Vault будет добавляться музыка со всего мира — от Великобритании до Швеции, Африки и Новой Зеландии. В конце концов, организаторы намерены добавлять десятки петабайт ежегодно. Первый вклад в хранилище, как ожидается, будет сделан в 2023 году. Больше информации на сайте проекта.