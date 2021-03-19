Microsoft снова отложила запуск Windows 10Х: какая новая дата
Зак Боуден из Windows Central, ссылаясь на надежные источники, утверждает, что Microsoft решила снова отложить запуск операционной системы Windows 10Х. Компания хочет довести ее стабильность до самого высокого уровня и сделать пригодной для повседневного использования.
Источник:Windows Central
Microsoft неохотно делится информацией о Windows 10Х. После объявления о том, что операционная система будет ориентирована на привычные компьютеры с одним дисплеем, а не на устройства с двумя экранами или гибкими дисплеями, компания не сообщала новых подробностей, в том числе и ориентировочных сроков запуска Windows 10Х.
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Новая дата выпуска
В мае 2020 года Microsoft заявляла, что надеется начать поставки первых компьютеров на базе новой операционной системы в первой половине 2021 года. Чтобы реализовать эти планы, необходимо было подписать соглашения о поставках сборников Windows 10Х, но этого не произошло.
Зак Боуден утверждает, что, несмотря на длинную подготовку к запуску, первые сборки Windows 10Х все равно не смогут предложить пользователям поддержку Win32-приложений.
Боуден заявляет, что поставки первых устройств на базе Windows 10x должны начаться ближе к концу текущего года. Сама Microsoft на просьбу Windows Central прокомментировать ситуацию с Windows 10x ответила, что ей "нечего сказать".
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