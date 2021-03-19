Зак Боуден из Windows Central, ссылаясь на надежные источники, утверждает, что Microsoft решила снова отложить запуск операционной системы Windows 10Х. Компания хочет довести ее стабильность до самого высокого уровня и сделать пригодной для повседневного использования.

Microsoft неохотно делится информацией о Windows 10Х. После объявления о том, что операционная система будет ориентирована на привычные компьютеры с одним дисплеем, а не на устройства с двумя экранами или гибкими дисплеями, компания не сообщала новых подробностей, в том числе и ориентировочных сроков запуска Windows 10Х.

Интересно Количество подписок на потоковые сервисы перевалило за 1 миллиард благодаря пандемии

Новая дата выпуска

В мае 2020 года Microsoft заявляла, что надеется начать поставки первых компьютеров на базе новой операционной системы в первой половине 2021 года. Чтобы реализовать эти планы, необходимо было подписать соглашения о поставках сборников Windows 10Х, но этого не произошло.

Зак Боуден утверждает, что, несмотря на длинную подготовку к запуску, первые сборки Windows 10Х все равно не смогут предложить пользователям поддержку Win32-приложений.

Боуден заявляет, что поставки первых устройств на базе Windows 10x должны начаться ближе к концу текущего года. Сама Microsoft на просьбу Windows Central прокомментировать ситуацию с Windows 10x ответила, что ей "нечего сказать".