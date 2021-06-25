В целом новая операционная система от Microsoft существенно отличается от своей предшественницы и визуальные изменения далеко не последнее, на что стоит обратить внимание. Ранее мы уже писали о нескольких интересных отличиях Windows 11 от Windows 10.
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Что удалили из Windows 11
Ниже представлен перечень самых важных изменений в Windows 11. С остальными можно ознакомиться на официальном сайте Microsoft.
- Internet Explorer будет отключен. В качестве альтернативы рекомендуется браузер Microsoft Edge, что обладает режимом IE Mode, который может быть полезен в определенных ситуациях;
- Голосовой помощник Кортан больше не будет запускаться при загрузке ОС и не будет закреплен на панели задач;
- Закрепленные программы и сайты не будут перенесены при обновлении с Windows 10;
- Живые плитки больше недоступны. За визуально привлекательный и динамичный контент теперь отвечает функция виджетов;
- Единственным разрешенным местом для размещения панели остается выравнивание по нижней части экрана;
- Приложения больше не могут настраивать панели задач;
- Именуемые группы и папки приложений больше не поддерживаются, а размер самой панели в настоящее время нельзя изменить;
- Режим планшета находится на расстоянии; добавлены новые функции, которые подключаются на основании статуса клавиатуры (подключена/отключена)
- S-режим теперь доступен только для выпуска Windows 11 Домашняя;
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При обновлении с Windows 10 до Windows 11 или при чистой установке будут удалены (или не будут устанавливаться) следующие программы:
- 3D Viewer;
- OneNote для Windows 10,
- Paint 3D;
- Skype (Функциональность Skype MeetNow заменена чатом).
Их можно будет загрузить в магазине приложений Microsoft Store.