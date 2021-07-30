Microsoft рассказала, что больше всего бесит людей в новой ОС Windows 11

Компания Microsoft поделилась самыми частыми жалобами пользователей тестовых сборок Windows 11. Люди привыкли к предыдущей версии Windows и испытывают разочарование не встретив привычных для них возможностей.

Одна из самых популярных жалоб – невозможность переместить панель задач из нижней части экрана влево, вправо или наверх. Пока неизвестно, вернет ли Microsoft такую возможность, но очевидно, что компания в курсе того, что людям этого не хватает.

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Главные претензии к Microsoft

Пользователи также жалуются на то, что они больше не могут закреплять приложения на панели задач простым перетаскиванием из "Проводника". Нужно запускать приложение, и только тогда его можно закрепить.

Еще одна частая, хотя и довольно экзотическая жалоба заключается в том, что у пользователей не получается установить на панели задач часы с показом секунд.

внеся изменения в системный реестр добавлением параметра ShowSecondsInSystemClock, а теперь этот параметр не поддерживается. Чтобы повернуть часы с показом секунд, придется воспользоваться сторонними приложениями.

Поступают жалобы и от тех, кто хотел бы обновиться до Windows 11, но не может это сделать из-за слишком высоких требований. Например, новая операционная система несовместима с некоторыми старыми процессорами и требует, чтобы компьютер владел физическим модулем шифрования TPM 2.0.

Существует способ обойти требования наличия TPM 2.0, но известно, что Microsoft собирается закрыть эту "дыру" с выпуском финальной версии Windows 11 уже осенью.