Microsoft, вероятно, показала прототип нового дизайна Windows

На конференции Ignite 2022, где Microsoft рассказывала о работе над своими продуктами, неожиданно показали то, что многие в сети посчитали будущим интерфейсом Windows. Была ли это случайность, или компания сделала это намеренно – неясно.

Незнакомый интерфейс пользователи заметили при презентации новых фишек Microsoft Teams. Окно программы было меньше размеров виртуального экрана, поэтому на заднем плане были заметны незнакомые элементы интерфейса.

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Прототип

Главной особенностью предполагаемого дизайна Windows 12 является "плавающая" панель задач со скругленными углами. Она напоминает аналогичную в macOS, где края не касаются пределов экрана, словно зависая "в воздухе". Однако в отличие от операционной системы Apple, в этом случае она растягивается во всю длину дисплея.



Новый интерфейс Windows / Фото Microsoft

Кроме того, можно увидеть новые элементы в верхней части экрана. Слева, вероятно, виджет погоды и новостей. В центре – что-то похожее на поиск, но с явными дополнительными элементами. А в правом углу можно легко распознать знакомые по интерфейсам смартфонов пиктограммы часов, даты, индикатора батареи и WiFi.

Зак Боуден из Windows Central отметил, что уже видел такой вариант дизайна на стадии прототипа. Он также воспроизвел этот дизайн в графическом редакторе, поскольку оригинальное изображение было доступно в низком качестве.



Рендер вероятного дизайна Windows 12, созданный на основе кадров из презентации / Фото Зака Боудена

Неясно, будет ли такой интерфейс использоваться в окончательной версии ОС или это всего лишь один из многих вариантов, рассматриваемых компанией. Однако в августе этого года участники программы Windows Insider уже сообщали о плавающей панели задач, появившейся в некоторых сборниках. Но потом компания сослалась на программный сбой и удалила ее.