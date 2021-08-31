Microsoft раскрыла дату релиза Windows 11: ждать осталось недолго

В последний день лета Microsoft объявила дату выхода новой Windows 11. Операционная система будет доступна через бесплатное обновление на ПК с Windows 10.

Дату релиза Windows 11 объявили в 16:00 по Киевскому времени в официальном блоге компании. Как сообщается, новая ОС позволит повысить производительность устройств и эффективность работы с приложениями.

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Когда выйдет Windows 11

Windows 11 станет доступной для пользователей уже 5 октября 2021 года.

Процесс обновления будет проходить в несколько этапов. Сроки зависят от конкретного устройства, но ожидается, что все они, соответствуют требованиям, получат возможность обновления до Windows 11 к середине 2022 года. Если у пользователя есть компьютер с Windows 10, который отвечает техническим требованиям для обновления, служба Windows Update сообщит пользователю. Также возможно самостоятельно проверить, готова ли Windows 11 для устройства, перейдя в Параметры Windows Update и выбрав пункт "Проверить наличие обновлений".

В ближайшее время будет выпущена новая версия приложения PC Health Check, для проверки устройства на совместимость с обновлениями. О минимальных системных требованиях Windows 11 можно узнать перейдя по ссылке.

Что нового предложит Windows 11

Новый дизайн и звуки.

Новое меню Пуск. Теперь оно дает доступ к пользованию облачными возможностями и Microsoft 365, показывает последние файлы независимо от того, на каком устройстве пользователь их просматривал.

Чат Microsoft Teams интегрирован в Панель задач.

Виджеты и новая персонализированная лента на основе искусственного интеллекта.

Новые возможности для геймеров. Улучшение работы с DirectX12 Ultimate, DirectStorage и Auto HDR.

Новый переосмысленный Microsoft Store, созданный с нуля и в свежем дизайне.

Позже ожидается поддержка запуска Android-приложений в Windows 11. Тестирование функции начнется в ближайшие месяцы.

Улучшены специальные возможности для людей с особыми потребностями.