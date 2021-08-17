Новая система на основе блокчейна Ethereum называется Argus. Фактически ее основная цель – собирать и хранить данные о нелегальных раздачах.

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Что известно

Систему стимулирования исследовали специалисты Alibaba и Университета Карнеги-Меллона. Отчет опубликовали в отдельном документе, объясняющем принцип работы нового алгоритма.

Пока неизвестно, будет ли вознаграждение выплачиваться в криптовалюте, или в привычной валюте.

Как сообщают разработчики, система надежная и прозрачная. Она защищает данные источника, сообщающего о пиратстве, а также благодаря специальным инструментам не позволяет информатору доносить об одном и том же сайте под разными никнеймами, получая тем самым большее вознаграждение.

Обвиняемый в пиратстве файлообменник сможет обжаловать решение системы, чтобы полностью исключить ошибку.

Систему подробнее представят публике на мероприятии SRDS 2021 в сентябре. Информации о тестировании или работе в реальных условиях нет. Но, вероятно, Microsoft, которая входит в Software Alliance (организация занимается контролем нарушений авторских прав в сети и вне ее) видит в этой технологии новый выход из проблемы пиратства, ведь предыдущие меры не всегда являются успешными.

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