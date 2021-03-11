На этой неделе Microsoft выпустила очередное обновление KB5000802 для операционной системы Windows 10. Однако, не спешите его устанавливать, даже Microsoft предостерегает от установки апдейта.

Оказывается, установка этого обновления в некоторых случаях приводит к появлению синих экранов смерти (BSOD). Это происходит при попытке напечатать что-нибудь на принтере.

Важно Кибератаки на ведомства США: в Microsoft заявили о доказательствах причастности России

Что говорит Microsoft

Производитель Microsoft официально признал эту проблему, пока разработчики работают над ее решением.

Как говорят в Microsoft, мартовское накопительное обновление для Windows 10 может вызвать критические сбои в работе системы, в том числе появление BSOD.

При этом у производителя не уточнили, через принтеры каких производителей могут возникать сбои. Вероятно, что последнее обновление имеет проблему совместимости с некоторыми драйверами печати.

Проблема касается многих версий операционной системы, для которых на этой неделе было выпущено накопительное обновление. Речь идет о Windows 10 20H2 и Windows 10 (2004), для которых выпущен пакет KB5000802, Windows 10 (1909), получившей обновление KB5000808, а также Windows 10 (1809) и Windows 10 (1803) с обновлениями KB5000822 и KB5000809 соответственно.