Microsoft призывает не устанавливать свежее обновление Windows 10, может быть опасным
На этой неделе Microsoft выпустила очередное обновление KB5000802 для операционной системы Windows 10. Однако, не спешите его устанавливать, даже Microsoft предостерегает от установки апдейта.
Источник:Windows latest
Оказывается, установка этого обновления в некоторых случаях приводит к появлению синих экранов смерти (BSOD). Это происходит при попытке напечатать что-нибудь на принтере.
Важно Кибератаки на ведомства США: в Microsoft заявили о доказательствах причастности России
Что говорит Microsoft
Производитель Microsoft официально признал эту проблему, пока разработчики работают над ее решением.
Как говорят в Microsoft, мартовское накопительное обновление для Windows 10 может вызвать критические сбои в работе системы, в том числе появление BSOD.
При этом у производителя не уточнили, через принтеры каких производителей могут возникать сбои. Вероятно, что последнее обновление имеет проблему совместимости с некоторыми драйверами печати.
Проблема касается многих версий операционной системы, для которых на этой неделе было выпущено накопительное обновление. Речь идет о Windows 10 20H2 и Windows 10 (2004), для которых выпущен пакет KB5000802, Windows 10 (1909), получившей обновление KB5000808, а также Windows 10 (1809) и Windows 10 (1803) с обновлениями KB5000822 и KB5000809 соответственно.
Поделиться новостью