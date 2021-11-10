Microsoft представила специальную версию Windows 11 SE – кому и для чего она нужна

Компания Microsoft анонсировала новую облегченную версию Windows 11. Операционка будет поставляться исключительно в виде предварительно установленной ОС на доступных ноутбуках, созданных для учебных заведений. Новая ОС призвана составить конкуренцию Chrome OS от Google.

Особенности Windows SE

Эта операционная система будет ориентироваться на недорогие ноутбуки в основном для обучающих целей. Вместе с новой операционной системой Microsoft также представила недорогой ноутбук Surface SE, который должен составить конкуренцию на рынке так называемых хромбуков – недорогих устройств на базе Chrome OS от Google.

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Сразу стоит отметить, что операционная система не будет блокировать установку программ из посторонних источников, как это было в Windows 10S, которая поддерживала только установку из Microsoft Store.

Хотя Windows 11 SE, естественно, оптимизирована для работы с Edge, Office и облачными службами Microsoft, она не будет ограничивать пользователей в выборе программ.

Чем Windows 11 SE отличается от привычной "одиннадцатки"

Руководитель отдела маркетинга Microsoft в сфере образования Пейдж Джонсон подчеркнул, что Windows 11 SE обеспечит полную поддержку стороннего ПО, включая Zoom и Chrome, чтобы пользователи могли работать с наиболее подходящими продуктами.

Большинство изменений в Windows 11 SE довольно незначительны:

Microsoft удалила несколько макетов в Snap в пользу одного режима, позволяющего размещать программы рядом.

По умолчанию программы всегда запускаются в полноэкранном режиме.

Новый раздел "Виджеты" был удален из Windows 11 SE, поскольку Microsoft обнаружила, что он отвлекает учащихся.

Microsoft Edge сможет работать с расширениями Chrome, которые по умолчанию отключены в Windows 11.

Windows 11 SE по умолчанию выполняет резервное копирование документов в OneDrive.

Свежая ОС будет поставляться с новыми красочными обоями Bloom и предварительно установленными программами, такими как:

Teams;

Office;

OneNote;

Minecraft for Education;

и Flipgrid.

Доступность Windows 11 SE

Новая ОС будет доступна только на недорогих ноутбуках, ориентированных на образовательный сектор. В ближайшие месяцы ноутбуки с этой ОС выпустят:

Acer;

Asus;

Dell;

Dynabook;

Fujitsu;

HP;

JK-IP;

Lenovo;

и Positivo.

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С Windows 11 SE будет поставляться и Surface Laptop SE производства Microsoft стоимостью 249 долларов, о котором мы уже упоминали. Базовая модель компьютера основана на процессоре Intel Celeron, работающем в связке с 4 Гбайт оперативной памяти. Ноутбук предлагает пользователям 64-Гбайт eMMC-накопитель и 11,6-дюймовую матрицу с разрешением 1366×768 пикселей.

Microsoft ожидает, что ноутбуки с Windows 11 SE появятся массово на рынке уже к концу этого года.