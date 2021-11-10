Особенности Windows SE
Эта операционная система будет ориентироваться на недорогие ноутбуки в основном для обучающих целей. Вместе с новой операционной системой Microsoft также представила недорогой ноутбук Surface SE, который должен составить конкуренцию на рынке так называемых хромбуков – недорогих устройств на базе Chrome OS от Google.
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Сразу стоит отметить, что операционная система не будет блокировать установку программ из посторонних источников, как это было в Windows 10S, которая поддерживала только установку из Microsoft Store.
Хотя Windows 11 SE, естественно, оптимизирована для работы с Edge, Office и облачными службами Microsoft, она не будет ограничивать пользователей в выборе программ.
Чем Windows 11 SE отличается от привычной "одиннадцатки"
Большинство изменений в Windows 11 SE довольно незначительны:
- Microsoft удалила несколько макетов в Snap в пользу одного режима, позволяющего размещать программы рядом.
- По умолчанию программы всегда запускаются в полноэкранном режиме.
- Новый раздел "Виджеты" был удален из Windows 11 SE, поскольку Microsoft обнаружила, что он отвлекает учащихся.
- Microsoft Edge сможет работать с расширениями Chrome, которые по умолчанию отключены в Windows 11.
- Windows 11 SE по умолчанию выполняет резервное копирование документов в OneDrive.
Свежая ОС будет поставляться с новыми красочными обоями Bloom и предварительно установленными программами, такими как:
- Teams;
- Office;
- OneNote;
- Minecraft for Education;
- и Flipgrid.
Доступность Windows 11 SE
Новая ОС будет доступна только на недорогих ноутбуках, ориентированных на образовательный сектор. В ближайшие месяцы ноутбуки с этой ОС выпустят:
- Acer;
- Asus;
- Dell;
- Dynabook;
- Fujitsu;
- HP;
- JK-IP;
- Lenovo;
- и Positivo.
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С Windows 11 SE будет поставляться и Surface Laptop SE производства Microsoft стоимостью 249 долларов, о котором мы уже упоминали. Базовая модель компьютера основана на процессоре Intel Celeron, работающем в связке с 4 Гбайт оперативной памяти. Ноутбук предлагает пользователям 64-Гбайт eMMC-накопитель и 11,6-дюймовую матрицу с разрешением 1366×768 пикселей.
Microsoft ожидает, что ноутбуки с Windows 11 SE появятся массово на рынке уже к концу этого года.