Особенности Windows SE

Эта операционная система будет ориентироваться на недорогие ноутбуки в основном для обучающих целей. Вместе с новой операционной системой Microsoft также представила недорогой ноутбук Surface SE, который должен составить конкуренцию на рынке так называемых хромбуков – недорогих устройств на базе Chrome OS от Google.

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Сразу стоит отметить, что операционная система не будет блокировать установку программ из посторонних источников, как это было в Windows 10S, которая поддерживала только установку из Microsoft Store.

Хотя Windows 11 SE, естественно, оптимизирована для работы с Edge, Office и облачными службами Microsoft, она не будет ограничивать пользователей в выборе программ.

Руководитель отдела маркетинга Microsoft в сфере образования Пейдж Джонсон подчеркнул, что Windows 11 SE обеспечит полную поддержку стороннего ПО, включая Zoom и Chrome, чтобы пользователи могли работать с наиболее подходящими продуктами.

Чем Windows 11 SE отличается от привычной "одиннадцатки"

Большинство изменений в Windows 11 SE довольно незначительны:

Microsoft удалила несколько макетов в Snap в пользу одного режима, позволяющего размещать программы рядом.

По умолчанию программы всегда запускаются в полноэкранном режиме.

Новый раздел "Виджеты" был удален из Windows 11 SE, поскольку Microsoft обнаружила, что он отвлекает учащихся.

Microsoft Edge сможет работать с расширениями Chrome, которые по умолчанию отключены в Windows 11.

Windows 11 SE по умолчанию выполняет резервное копирование документов в OneDrive.

Свежая ОС будет поставляться с новыми красочными обоями Bloom и предварительно установленными программами, такими как:

Teams;

Office;

OneNote;

Minecraft for Education;

и Flipgrid.

Доступность Windows 11 SE

Новая ОС будет доступна только на недорогих ноутбуках, ориентированных на образовательный сектор. В ближайшие месяцы ноутбуки с этой ОС выпустят:

Acer;

Asus;

Dell;

Dynabook;

Fujitsu;

HP;

JK-IP;

Lenovo;

и Positivo.

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С Windows 11 SE будет поставляться и Surface Laptop SE производства Microsoft стоимостью 249 долларов, о котором мы уже упоминали. Базовая модель компьютера основана на процессоре Intel Celeron, работающем в связке с 4 Гбайт оперативной памяти. Ноутбук предлагает пользователям 64-Гбайт eMMC-накопитель и 11,6-дюймовую матрицу с разрешением 1366×768 пикселей.

Microsoft ожидает, что ноутбуки с Windows 11 SE появятся массово на рынке уже к концу этого года.