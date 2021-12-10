Microsoft Teams Essentials обойдется в 4 доллара на пользователя в месяц. Компания утверждает, что это наиболее привлекательное на рынке решение для проведения онлайн-встреч и организации совместной работы.
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Мы знаем, какими тяжелыми для малого бизнеса были последние 20 месяцев. Компаниям пришлось показать незаурядную гибкость к адаптации, часто не имея доступа к нужным инструментам и технологиям.
– отметил Джаред Спатаро, корпоративный вице-президент Modern Work в Microsoft.
Microsoft Teams Essentials расширила функционал для встреч и сотрудничества на одной площадке. Среди новых возможностей:
- Встречи для любых групп продолжительностью до 30 часов;
- Количество участников групповых встреч до 300 человек;
- 10 ГБ в облачном хранилище для каждого пользователя.
К тому же Microsoft Teams Essentials включает как уже существующие, так и новые возможности, доступные в бесплатной версии Teams для удовлетворения потребностей малого бизнеса, а именно:
- Простая и удобная отправка приглашений, для которой нужно иметь только электронный адрес. Пользователи не должны регистрироваться, входить в систему или устанавливать приложение Teams для участия в совещании.
- Кроме календаря Outlook в эту версию интегрирован календарь Google. Это позволяет легко планировать встречи в Microsoft Teams (функция появится позже).
- Профессиональные инструменты и функции для проведения встреч, такие как: зал ожидания, виртуальные фоны, режим "Итого", скрытые субтитры и реакции в реальном времени.
- Непрерывная и всегда доступная история разговоров в чатах Microsoft Teams позволяет быть в курсе темы разговора, а также позволяет вернуться к ней в любое время.
- Новый шаблон группового чата для малого бизнеса помогает быстро запустить групповой проект и начать встречу с его участниками, назначать задания членам команды и создавать опросы, чтобы быстро получать обратную связь. И все это можно делать в одном хабе. *Вскоре появится в рабочем столе и веб-версиях.