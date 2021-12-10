Microsoft Teams Essentials обойдется в 4 доллара на пользователя в месяц. Компания утверждает, что это наиболее привлекательное на рынке решение для проведения онлайн-встреч и организации совместной работы.

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Мы знаем, какими тяжелыми для малого бизнеса были последние 20 месяцев. Компаниям пришлось показать незаурядную гибкость к адаптации, часто не имея доступа к нужным инструментам и технологиям.

– отметил Джаред Спатаро, корпоративный вице-президент Modern Work в Microsoft.

Microsoft Teams Essentials расширила функционал для встреч и сотрудничества на одной площадке. Среди новых возможностей:

Встречи для любых групп продолжительностью до 30 часов;

Количество участников групповых встреч до 300 человек;

10 ГБ в облачном хранилище для каждого пользователя.

К тому же Microsoft Teams Essentials включает как уже существующие, так и новые возможности, доступные в бесплатной версии Teams для удовлетворения потребностей малого бизнеса, а именно: