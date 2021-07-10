Microsoft представила ностальгические фоны: здесь и Paint, и победа в пасьянс, а также скрепка

Новые фоны вдохновленные классическими элементами операционной системы. О них компания рассказала 8 июля в рамках традиционного хэштега Throwback Thursday.

Все эти фоны можно будет установить для Microsoft Teams. Это корпоративная платформа, которая используется для рабочих чатов и видеоконференций. Недавно стало известно, что ее компания интегрирует в Windows11.

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Новые фоны

Один из фонов для Teams посвятили виртуальному помощнику Clippy, который впервые появился Microsoft Office 97. Он имеет вид скрепки для бумаг. Изображение можно увидеть на обложке новости.

Впоследствии компания отказалась от помощника, поскольку пользователи посчитали его слишком навязчивым, а сам помощник стал поводом для разного рода шуток и пародий.

Clippy не является частью Microsoft 365, но, несмотря на это, мы можем только надеяться, что этот портрет с высокой четкостью в качестве фона вашей следующей Teams придаст легкости следующей встрече,

– написали разработчики.



Среди "ностальгических" фонов также победный момент в "Solitaire" / Фото Microsoft

В мае 2021 года Microsoft Solitaire отпраздновала свой 31-й день рождения. Игра, которая впервые появилась в Windows 3.0 в 1990 году, была включена в Зал славы видеоигр в 2019 году и остается одной из самых популярных видеоигр всех времен.



Слегка измененные холмы из фона "Безмятежность" для Windows XP / Фото Microsoft

В 1996 году Чарльз О'Риар сделал фотографию в американском виноградарском районе Лос-Карнерос в Калифорнии. Microsoft купила права на изображение и позже выбрала его обоями по умолчанию для Windows XP, выпущенной почти два десятилетия назад – в 2001 году. Подсчитано, что миллиарды людей видели эту фотографию, что делает ее одной из самых известных фотографий в истории.

Оригинал был практически неотредактированной фотографией – серьезно, #nofilter, – но для того, чтобы по-новому взглянуть на пейзаж для встреч в вашем Teams, мы изменили тени, смягчили облака и добавили россыпь одуванчиков по полю,

– комментируют в Microsoft



Фон, вдохновленный графическим редактором Paint / Фото Microsoft

Посмотреть все фоны в высоком качестве можно на официальном сайте Microsoft.