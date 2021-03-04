Подразделение Microsoft Garage, занимающееся разработкой экспериментальных проектов, представило мобильное приложение Group Transcribe, предназначенное для расшифровки произнесенных во время собраний реплик, а также перевода в режиме реального времени на разные языки. На данном этапе использовать продукт смогут только владельцы устройств под управлением iOS.

Для начала взаимодействия с приложением организатор встречи создает собрание. На него можно приглашать других людей. Сделать это можно по Bluetooth, с помощью QR-кода или ссылки.

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Как работает приложение

После начала собрания на устройствах всех участников в режиме реального времени отображается стенограмма. Если каждый участник собрания хочет говорить на родном языке, то Group Transcribe может переводить речь в онлайн-режиме – так же, как это происходит с недавно анонсированной новой функцией в Cisco Webex. Согласно имеющимся данным, поддерживается перевод на десятки языков.

Microsoft заявляет, что приложение разработано с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями. Например, Group Transcribe позволит в полной мере участвовать в собраниях людям с проблемами слуха.

Как и многие подобные сервисы, основанные на облачных технологиях, приложение Microsoft не рекомендуется использовать во время собраний, в ходе которых могут обсуждать какие-то важные конфиденциальные вопросы. В Group Transcribe присутствуют настройки конфиденциальности, с помощью которых организатор встречи может определить уровень защищенности собрания. Хотя Microsoft не сохраняет расшифровки собраний, они продолжают храниться на устройствах их участников. У пользователей также есть возможность разрешить приложению использовать записи бесед для улучшения сервиса.