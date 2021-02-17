Компания Microsoft показала беспроводную игровую гарнитуру закрытого типа Xbox Wireless Headset. Ее можно подключить как к игровым консолям Xbox Series X, Series S и Xbox One, так и к ПК под управлением операционной системы Windows 10 и мобильных устройств через функцию Bluetooth.

Производитель заявляет возможность подключения устройства сразу к двум источникам звука, например, телефону и приставке. Работают наушники без подзарядки 15 часов.

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Характеристики гарнитуры

Гарнитура Xbox Wireless Headset подключается к игровой консоли таким же образом, как и беспроводной геймпад Xbox – для этого не нужно использовать дополнительные кабели или USB-передатчики.

В оснащение устройства входят два микрофона, а дополнительная функция настройки звукоизоляции помогает отсеивать окружающий фоновый шум. О работе микрофона предупредит световой индикатор. Когда пользователь молчит, функция автоматического отключения звука выключает микрофон. По желанию ее можно отключить.



Xbox Wireless Headset / Фото Microsoft

За полчаса зарядки можно обеспечить до 4 часов работы наушников. Полная зарядка займет 3 часа, но в результате гарнитура сможет проработать до 15 часов в режиме ожидания.

Внутренняя часть дужки Xbox Wireless Headset и ее большие амбушюры выполнены из полиуретановой кожи. Скобка адаптируется под любой размер головы и оснащена широкой подушкой, которая равномерно распределяет давление.

Производитель заявляет о поддержке различных технологий улучшения звука, включая Windows Sonic, Dolby Atmos и DTS Headphone: X.

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Цена и сроки выпуска

В продажу Xbox Wireless Headset поступит с 16 марта 2021 года. Производитель оценил новинку в 99 долларов – примерно 2 800 гривен.