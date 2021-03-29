Для платформы Microsoft Teams, популярность которой значительно возросла во время пандемии и повсеместной удаленной работы, запустили собственную программу bug bounty. Позже добавят также другие приложения.

Microsoft предлагает исследователям искать баги в десктопном клиенте Teams в рамках своего приложения Application Bounty Program. За уязвимости в онлайн-сервисах Teams компании Microsoft платила и раньше.

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Награда

В новой bug bounty исследователи могут заработать:

от 500 до 15 000 долларов за обычные уязвимости,

от 6000 до 30 000 долларов, если продемонстрируют эксплоит (способ использования уязвимости), соответствующий одному из пяти конкретных сценариев.

Например, награда в 30 000 долларов присуждается за удаленное выполнение кода без взаимодействия с пользователем, а 15 000 долларов можно получить, добравшись до учетных данных пользователей, не применяя для этого фишинговые атаки.

Вознаграждения в рамках bug bounty / скриншот с сайта Microsoft