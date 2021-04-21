Кроме всего прочего компания внесет изменения в политику одобрения программ для магазина. Площадка станет более дружественной и для пользователей, и для разработчиков.

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Что готовит Microsoft

Сообщается, что приложение магазина будет наследовать те же мотивы дизайна, что и грядущее обновление Sun Valley, которое ожидается ближе к концу года. Не только магазин, но и другие встроенные приложения будут переработаны в соответствии с новой структурой интерфейса, дизайном, свежими иконками в едином стиле и плавной анимацией.

Windows Store якобы обеспечит более стабильную загрузку и установку больших приложений и игр. Microsoft собирается регулярно выпускать для магазина обновления с новыми возможностями и улучшениями.

Кроме того, компания якобы сделает шаг навстречу разработчикам и позволит переносить Win32-приложения в новый магазин без каких-либо изменений, прямо в текущем коде. Сейчас они должны упаковывать свои программы Win32 в формат установщика MSIX и вынуждены пользоваться дополнительными платформами Microsoft. С новым магазином в этом больше не будет необходимости, ведь теперь можно будет загружать обычные пакеты .EXE или .MSI в магазин.

Наконец, Microsoft позволит разработчикам использовать собственные потоки доходов в программах, полностью обходя коммерческую платформу Microsoft. Более того, Microsoft не будет взимать долю с разработчиков, которые используют свои каналы торговли и рекламы – похоже, этот шаг будет сделан впервые в отрасли.

Microsoft хочет подавать Windows Store как открытую платформу, которая позволит пользователям легко находить лучшие программы для Windows. Программы, которые в прошлом отклонялись из-за использования собственных систем обновления или покупок внутри приложения, теперь будут разрешены.

Запуск нового магазина предположительно состоится осенью вместе с обновлением Windows 10 Sun Valley, а также будет перенесен и в старые версии Windows 10.