Windows 11 представят официально уже совсем скоро – Microsoft показала новый тизер

Microsoft продемонстрировала 10-секундный ролик, в котором можно увидеть девушку, которая смотрит в камеру, после чего в ее глазах отражаются обои рабочего стола Windqows 11. К сожалению, новый тизер не предоставляет никакой дополнительной информации об операционной системе, а лишь подтверждает дату презентации.

Когда Microsoft покажет новую Windows 11

Презентация обновленной платформы Windows состоится 24 июня в 11:00 по североамериканскому восточному времени (18:00 по Киеву).

К теме Ключевые отличия Windows 11 от Windows 10: смотрите фото

Ранее, на конференции Microsoft Build генеральный директор Microsoft Сатья Наделла заявил, что вскоре состоится презентация "нового поколения Windows".

Сборку Windows 11 слили в сеть до релиза

На прошлой неделе в интернете появился ISO-образ одной из предварительных версий Windows 11. Благодаря этой утечке пользователи уже могли увидеть обои на рабочем столе, а также другие изменения интерфейса, которых в новой версии программной платформы множество.

Однако многие пользователи, которым пришлось "покопаться" в Windows 11 Pro (сборка 21996.1), говорят о том, что программная платформа представляет собой Windows 10 с переработанным интерфейсом, а не полноценное переосмысление операционной системы.

В то же время, стоит отметить, что сборка Windows 11, которая попала в сеть до релиза, является очень ранним образом системы. Поэтому на релизе ОС может сильно отличаться от того, с чем имели дело пользователи.

Судя по тому, как активно Microsoft продвигает новую ОС еще до релиза, она будет иметь большое значение для компании. Неудивительно, что Microsoft будет стремиться быстрее пересадить пользователей на новую систему, как это было с Windows 10 после ее выхода.

Уже появились слухи о том, что владельцы лицензионных копий ранних систем смогут бесплатно получить Windows 11 в роли обновления. Это будет касаться следующих ОС:

Windows 7;

Windows 8.1;

и Windows 10.

Что же на самом деле готовит Microsoft, станет известно уже совсем скоро.