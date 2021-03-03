Microsoft рассказала на конференции Ignite 2021 о платформе Mesh, которая позволяет нескольким людям общаться в одном виртуальном пространстве, которое накладывается на реальный мир. Пользователи могут взаимодействовать друг с другом и с виртуальными 3D-моделями, находясь физически в разных местах.

К виртуальной среде можно будет присоединиться с помощью большинства VR-гарнитур, планшетов, смартфонов и ПК. Mesh также работает с гарнитурой смешанной реальности HoloLens 2 от самой Microsoft. Так может выглядеть будущее совместной дистанционной работы.

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Что предлагает новая технология

В компании утверждают, что Mesh ощущается так, будто "вы действительно находитесь в одном помещении с кем-то и делитесь контентом". В начале люди в Mesh будут представлены с помощью виртуальных аватаров от соцсети AltspaceVR, которую Microsoft приобрела еще в 2017 году. Но со временем компания хочет достичь так называемой "голопортации", когда люди смогут появляться голограммой в виртуальной среде в виде самих себя.



Технология Mesh позволит людям в разных точках мира общаться в одной виртуальной реальности / Фото Microsoft

Технология похожа на работу из Microsoft Teams. Во время тестирования, в котором принял участие редактор The Verge Том Уоррен, представитель Microsoft появился прямо перед столом журналиста и начал передавать ему виртуальных медуз и акул, форму и цвет которых можно было менять. По словам Уоррена, это оказалось "куда более увлекательнее", чем звонки в Zoom, в которых он участвует каждый день.

Таким образом, можно проводить выступление перед аудиторией слушателей. Во время демонстрации Microsoft выступил Джеймс Кэмерон, который сейчас находится в Новой Зеландии и снимает новый "Аватар".



В начале существования источник в Mesh будет появляться в виде аватара / Фото Microsoft

Mesh – не просто инструмент для виртуальных встреч, но и полноценная платформа на базе облачного сервиса Azure, которую откроют для сторонних разработчиков. В Microsoft надеются, что Mesh станет популярной среди архитекторов, инженеров, дизайнеров и всех других специалистов, которым особенно важно работать совместно в одном помещении, но из-за пандемии приходится работать удаленно. В Mesh даже можно играть в Pokemon Go, которая тоже пострадала из-за пандемии.

Компания планирует внедрить Mesh в свои продукты Teams и Dynamics 365.