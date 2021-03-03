Компания Microsoft еще несколько лет назад демонстрировала прототип устройства для переговорных комнат. Гаджет был оснащен системой автоматического распознавания голоса, а также встроенным переводчиком. Данный прототип компания собирается воплотить в виде новых умных колонок под названием Intelligent Speaker.

Устройства, похожие на небольшие хоккейные шайбы, можно будет использовать для работы с платформой Microsoft Teams. Гаджет сможет определять до 10 разных голосов и создавать стенограммы виртуальных встреч с определением каждого участника. Он также поможет удаленным участникам следить за событиями и видеть, кто говорит в конкретный момент, а также переводить их язык в случае такой необходимости.

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Что известно о новинке



Intelligent Speakers от Microsoft / анимация Microsoft

К проекту также присоединились компании Yealink и Epos. Впервые концепт устройства с подобными функциями Microsoft представила на мероприятии Build 2018. Первая демонстрация гаджета проходила в те времена, когда мир не охватила длительная пандемия коронавируса, что заставило многих перейти на удаленный режим работы. Поэтому некоторые необходимые и актуальные сегодня функции в нем отсутствовали.

Компания не сообщила ни стоимости будущего гаджета, ни информацию о том, когда новинка появится в продаже.

Microsoft также продолжает совершенствовать свою корпоративную платформу Microsoft Teams и в ближайшее время добавит в нее несколько новых функций. На платформе в ближайшее время наконец появится сквозное шифрование, а также компания расширит возможности настроек и видеоконференций.