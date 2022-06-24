Microsoft планирует сокращать бизнес в России до тех пор, пока от него ничего не останется

Президент Microsoft Брэд Смит дал большое интервью для Washington Post, где упомянул о планах сокращения деятельности в подсанкционной России, кибернападениях на украинские сети и опыте компании в противостоянии им.

Microsoft поддерживает Украину не только словами, но и реальными действиями, объединившись с более чем 150 компаниями из 24 стран мира, чтобы противостоять российской агрессии. Однако она пока останется работать с отдельными организациями в России – например, школами и больницами. Новые комментарии дают понять, что это ненадолго.

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Microsoft в конце концов уйдет

Дэвид Игнатиус, колумнист Washington Post, спросил Брэда Смита об остатках деятельности в России и людях, все еще работающих там на компанию.

Когда дело доходит до России, мы, как и все остальные, в основном видим, что наш бизнес сужается, сужается, сужается и сужается, пока, в конце концов, там почти ничего или вообще ничего не останется. Мы действительно хотим заботиться о людях, работающих в нашей компании, и стараемся помнить о том, как обеспечить им ту поддержку, в которой, я думаю, они нуждаются и заслуживают, потому что не они начали эту войну,

– говорит Смит.

Компания продолжает поддерживать некоторые из своих старых контрактов, подписанных с непопавшими под санкции компаниями. Вероятно, она собирается выполнить все свои обязательства по этим договорам и больше не заключать новых. Таким образом, в течение определенного времени их будет становиться все меньше, пока не останется ни одного. Тогда Microsoft и покинет рынок оккупантов окончательно. Продажи продукции и другие финансовые операции она остановила еще в марте.

Защищая Украину

В интервью также упомянули недавний отчет компании, который называется "Защищая Украину: первые уроки кибервойны". В нем утверждается, что российские хакеры провели множество операций против стран, поддерживающих Украину. Атак потерпели 128 организаций в 42 странах, включая США, Данию, Литву, Латвию, Польшу и Норвегию. Также, судя по отчету, пострадали компании из Швеции и Финляндии.

В документе говорится, что целями российских преступников были правительственные организации, аналитические центры, гуманитарные группы. Приблизительно в 29 процентов атак были успешными. В некоторых случаях были украдены ценные данные. Масштабы последствий оценить трудно, поскольку многие клиенты хранили данные в своих системах, а не в "облаке" компании.

В своем интервью Брэд Смит говорит, что в первые дни нового вторжения российские действия были "последовательностью волн атак" на украинские сети с использованием "восьми разных семейств вредоносных программ" – все они "предназначены для уничтожения жестких дисков в Украине". Кроме того, хакерские атаки комбинировались с физическими.

Мы видели, как они совмещают кибератаки и обычное оружие. В один из мартовских дней они попытались проникнуть в сетевой домен атомной электростанции и отключить его, а затем на следующий день войска попытались и успешно захватили эту атомную электростанцию.

– говорит Смит.

Президент Microsoft добавил, что никогда не думал, что ему и его компании когда-нибудь придется столкнуться с таким масштабным противостоянием, участвовать в военных консультационных операциях, принимая на себя столь большую ответственность.