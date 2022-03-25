Да, многие россияне жалуются на то, что теперь невозможно прикрепить файл в письме. Об этом сообщил представитель компании VK, которой принадлежит почта @mail.ru.
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Наш сервис столкнулся с техническими сложностями, и мы работаем над новым решением вместе с компанией "МойОфис",
– сообщили в VK.
Microsoft покинула рынок России
Напомним, что после вторжения России в Украину компания Microsoft покинула российский рынок. Так, пользователи упустили возможность пользоваться такими сервисами, как:
- платная подписка Microsoft 365, включающая облачные версии офисных программ (Word, Excel и др.) и увеличенное хранилище OneDrive;
- покупка лицензионной Windows и получение для нее обновлений, в том числе и обновления безопасности для защиты от новых вирусов и уязвимостей тоже недоступны;
- пропала возможность купить офлайновую версию Office, которая работает без доступа к интернету.
Многие другие продукты и сервисы Microsoft в России тоже недоступны, а с каждым днем их становится все больше и больше.