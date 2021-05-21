Microsoft отказалась от новой операционной системы Windows 10X

Компания Microsoft официально подтвердила, что передумала выпускать Windows 10X. Изначально предполагалось, что ОС выйдет вместе с компьютерами с двумя экранами, вроде отмененного Microsoft Surface Neo. Эти планы строились до пандемии коронавируса. Впоследствии планировалось выпустить Windows 10X для обычных ноутбуков, однако теперь ее вообще отменили.

Выпуск новой операционной системы полностью отменен, а лучшие наработки будут интегрированы в Windows 10, поэтому пользователям актуальной операционки следует ожидать немало изменений, кроме тех, которые были анонсированы еще в начале года.

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Какие функции появятся в Windows 10

Некоторые технологии, разработанные для Windows 10X, уже встраиваются в Windows 10:

контейнер для запуска приложений;

улучшенный голосовой набор;

усовершенствованная сенсорная клавиатура для планшетов с Windows 10.

Microsoft заявляет, что продолжит инвестировать в технологии, которые изначально создавались как часть Windows 10X. Однако крайне маловероятно, что устройства типа Surface Neo будут представлены в обозримом будущем.



Microsoft передумала выпускать Windows 10X / Фото Microsoft

Для чего Microsoft разрабатывала Windows 10X

Новая операционная система должна была появиться в 2021 году как сильный конкурент Google Chrome OS.

Это уже не первый раз, когда Microsoft пытается запустить облегченную версию своей настольной операционной системы.

Первой стала Windows RT , выпущенная с оригинальным Surface в 2012 году.

, выпущенная с оригинальным Surface в 2012 году. В 2017 году вышла Windows 10S.

Обе операционные системы не получили от пользователей одобрительных отзывов, поскольку были существенно урезаны в функциональности по сравнению с полноценными Windows 8 и 10 соответственно. Например, Windows RT заставляла работать в браузере Internet Explorer, не предлагая альтернатив.