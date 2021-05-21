Выпуск новой операционной системы полностью отменен, а лучшие наработки будут интегрированы в Windows 10, поэтому пользователям актуальной операционки следует ожидать немало изменений, кроме тех, которые были анонсированы еще в начале года.

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Какие функции появятся в Windows 10

Некоторые технологии, разработанные для Windows 10X, уже встраиваются в Windows 10:

контейнер для запуска приложений;

улучшенный голосовой набор;

усовершенствованная сенсорная клавиатура для планшетов с Windows 10.

Microsoft заявляет, что продолжит инвестировать в технологии, которые изначально создавались как часть Windows 10X. Однако крайне маловероятно, что устройства типа Surface Neo будут представлены в обозримом будущем.



Microsoft передумала выпускать Windows 10X / Фото Microsoft

Для чего Microsoft разрабатывала Windows 10X

Новая операционная система должна была появиться в 2021 году как сильный конкурент Google Chrome OS.

Это уже не первый раз, когда Microsoft пытается запустить облегченную версию своей настольной операционной системы.

Первой стала Windows RT , выпущенная с оригинальным Surface в 2012 году.

, выпущенная с оригинальным Surface в 2012 году. В 2017 году вышла Windows 10S.

Обе операционные системы не получили от пользователей одобрительных отзывов, поскольку были существенно урезаны в функциональности по сравнению с полноценными Windows 8 и 10 соответственно. Например, Windows RT заставляла работать в браузере Internet Explorer, не предлагая альтернатив.