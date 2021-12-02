Что еще улучшилось в Windows 11

Дата и время на дополнительных мониторах

Пользователи Windows 11, работающие с несколькими мониторами, наверняка заметили, что дата и время не отображаются на панелях задач дополнительных мониторов. В новой сборке Windows 11 это исправлено и увидеть дату и время можно на панели задач каждого из дополнительных мониторов.

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Еще были внесены некоторые изменения в работу системных уведомлений, которые демонстрируются пользователю через Центр уведомлений. Кроме того, некоторые настройки из панели управления были перенесены в параметры.

Настройка меню "Пуск"

Следует отметить появление отдельных настроек меню "Пуск". Теперь, нажимая правой кнопкой мыши по меню "Пуск", вы получите доступ к настройкам отображаемых элементов.

Пользователям доступны варианты макетов "Больше иконок" или "Больше рекомендаций", чтобы добавить в меню "Пуск" дополнительную строку с иконками программ или рекомендациями.



Теперь меню "Пуск" можно настроить / Фото Microsoft

Другие полезные дополнения

Что касается других нововведений, то наиболее заметным является внесение улучшений в просмотр веб-страниц с помощью "Экранного диктора". Пользователи смогут быстрее набирать текст в редактируемых полях, а также им будет доступно больше данных при навигации по страницам с помощью данного инструмента.

Вместе с этим разработчики внесли массу менее заметных улучшений и исправлений, чтобы сделать программную платформу более стабильной и удобной. Ознакомиться с полным списком изменений, которые были внесены в новую сборку Windows 11, можно в официальном блоге разработчиков.