Microsoft обновила Paint: редактор получил поддержку темного режима и другие интересные вещи
Источник:твиттер Паноса Паная
Команда Microsoft продолжает работу над новой операционкой Windows 11 и это влияет на стандартные приложения системы, поскольку они должны быть готовы к выходу новой ОС. На этот раз директор по продуктам Microsoft Панос Панай показал небольшое видео, демонстрирующее обновленное приложение Paint, которое станет доступно пользователям устройств с Windows 11.
Таким образом редактор Paint получил первое большое обновление со времен выхода Windows 10. Пользователей ждет ряд изменений как во внешнем виде, так и в инструментах редактора.
Интересно ТОП-7 украинских YouTube-каналов о технологиях: интересно и полезно
Что изменится в новом Paint после обновления
Разработчики добавили в приложение новую панель инструментов, которая вобрала в себя большую часть функций, доступных ранее. Инструменты выглядят более современно и удобно, пользователь может быстро выбирать нужные кисти, эффекты и другие элементы. Функция создания надписей получила удобное плавающее меню с настройками размера шрифта, выравниванием и другим.
Как и многие другие продукты Microsoft, новый Paint получил поддержку темного режима.
Чего в новом Paint не заметили
Похоже, что в обновленном Paint так и не появится поддержки слоев, но, несмотря на это, перед нами первое крупное обновление приложения с момента появления ленточного интерфейса.Напомним, еще несколько лет назад Microsoft планировала удалить Paint из Windows и заменить его новым продуктом Paint 3D. Однако позже было принято решение оставить традиционное приложение Paint в программной платформе.
Когда новый Paint станет доступным для пользователей
Если верить информации, которая известна на данный момент, обновленный Paint уже в скором времени станет доступен участникам инсайдерской программы Microsoft, использующим тестовые сборки новой операционной системы. Запуск стабильной версии Windows 11 должен состояться осенью этого года.Ваш компьютер не справляется с требовательными играми? ASUS легко решает эту проблему. Мощное железо в сочетании с высоким качеством – и вы забудете о подвисаниях. Переходите по ссылке, чтобы узнать больше о продукции ASUS.