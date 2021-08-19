Таким образом редактор Paint получил первое большое обновление со времен выхода Windows 10. Пользователей ждет ряд изменений как во внешнем виде, так и в инструментах редактора.

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Что изменится в новом Paint после обновления

Разработчики добавили в приложение новую панель инструментов, которая вобрала в себя большую часть функций, доступных ранее. Инструменты выглядят более современно и удобно, пользователь может быстро выбирать нужные кисти, эффекты и другие элементы. Функция создания надписей получила удобное плавающее меню с настройками размера шрифта, выравниванием и другим.

Как и многие другие продукты Microsoft, новый Paint получил поддержку темного режима.

Чего в новом Paint не заметили

Похоже, что в обновленном Paint так и не появится поддержки слоев, но, несмотря на это, перед нами первое крупное обновление приложения с момента появления ленточного интерфейса.

Напомним, еще несколько лет назад Microsoft планировала удалить Paint из Windows и заменить его новым продуктом Paint 3D. Однако позже было принято решение оставить традиционное приложение Paint в программной платформе.

Когда новый Paint станет доступным для пользователей

Если верить информации, которая известна на данный момент, обновленный Paint уже в скором времени станет доступен участникам инсайдерской программы Microsoft, использующим тестовые сборки новой операционной системы. Запуск стабильной версии Windows 11 должен состояться осенью этого года.

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