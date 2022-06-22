Microsoft объяснила, почему россияне не могут скачать Windows

С середины июня россияне лишились возможности загрузки ISO-образов Windows с официального сайта Microsoft. В сети выдвинули разные теории о ситуации, однако теперь компания сама все объяснила.

Кратко напомним: россияне массово начали жаловаться в сети на ошибку 404, возникающую при попытке загрузить Windows 10 и 11 с сайта Microsoft. Также не удается получить программу Media Creation Tool, предназначенную для загрузки и обновления Windows. Проблема решается очень легко – с помощью VPN. Если подключиться к серверу в одной из стран Европы или США, то все работает исправно. При этом еще в начале марта Microsoft объявила о прекращении продажи товаров и предоставления услуг в России из-за нападения на Украину. С 24 февраля Microsoft существенно сократила бизнес в России, уволила 400 работников, однако продолжает сотрудничать со школами и больницами, которые не хочет покидать из-за трудностей, с которыми могут столкнуться эти заведения.

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Почему возникли проблемы

Так называемые "журналисты" российского издания "Коммерсант" говорят, что объяснения разных сотрудников Microsoft отличаются.

Сначала в англоязычной поддержке компании им сообщили, что ситуация с ошибкой 404 возникла из-за технических неисправностей и перенаправили для уточнения информации к другому сотруднику.

Тот в свою очередь, сказал, что ограничение связано с "правительственным предписанием", согласно которому на территории России и Беларуси невозможно загрузить или установить ряд файлов.

Что это за предписание в службе поддержки не уточняют. В санкциях о таких ограничениях также речь не идет.

Между тем, местные эксперты рынка все равно продолжают настаивать, что это техническая ошибка, хотя аргументы у них очень сомнительные. Так, пропагандисты цитируют аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, доказывающего свою позицию тем, что "проблема устраняется с помощью VPN". Другие же аналитики настроены не столь оптимистично. По их мнению, компания будет все больше сокращать свою деятельность в России и в какой-то момент лишит даже обслуживания и постоянных обновлений, которые сегодня все еще доступны.