Как сообщает 24 канал , с начала полномасштабного вторжения России в Украину Microsoft и Netflix заявили о прекращении бизнеса в стране и начали процесс выхода с российского рынка. Отключение CDN-серверов является очередным доказательством поддержки ранее озвученной позиции.

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Как CDN-серверы влияют на работу сервисов

CDN – это сетевая инфраструктура, кэширует контент физически ближе к конечным пользователям. Это позволяет ускорять загрузку контента сервисов, чьи оригинальные серверы расположены на большом расстоянии.

Без этих сервисов компаний все еще останутся доступными, однако их отсутствие может привести к снижению скорости доступа к сервисам, поскольку теперь трафик будет идти через глобальных CDN-провайдеров.

Гендиректор московской точки обмена трафиком MSK-IX, заявил российскому изданию РБК, что Microsoft и Netflix не единственные компании, выключившие собственные CDN-серверы в России. Напомним, что с каждым месяцем полномасштабной войны в Украине все больше компаний принимают решение о выходе с рынка страны-агрессора.

Тем временем война на цифровом фронте продолжается и украинская ИТ-Армия наносит противнику серьезные удары. Так, украинские ИТ-воины сломали сайт ППК "Вагнера" и слили в сеть данные наемников.