Microsoft не уходит с рынка РФ: чем компания объясняет позицию и как реагируют ее сотрудники

Президент Microsoft Брэд Смит написал письмо Владимиру Зеленскому. В нем он сообщает, что, несмотря на все призывы Киева разорвать связи с рашистами, компания продолжит работу в России.

Компания будет вести бизнес с клиентами, которые не попали под санкции. В их числе школы и больницы.

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Microsoft остается в России

По словам Смита, Microsoft "помнит о моральной ответственности" за защиту гражданских лиц, однако "лишение этих учреждений [школ и больниц – 24 канал] обновлений программного обеспечения и услуг может поставить под угрозу здоровье и безопасность невинных мирных жителей, в том числе детей и пожилых людей".

Вместе с тем компания обсуждает с правительствами США, Великобритании и ЕС вопросы о том, "прекратить ли какие-либо текущие услуги и поддержку" в России или двигаться "в ногу с их санкциями и другими экономическими целями".

Решение Microsoft остаться на рынке России разозлило работников в нескольких странах, о чем Reuters рассказали сразу 18 работников, с которыми поговорило издание. Они призвали руководство не ограничиваться прекращением новых продаж и отказом от клиентов, находящихся под санкциями, а полностью уйти с рынка страны, чтобы усилить экономическое давление на Москву.