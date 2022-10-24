Как известно, Windows не может автоматически очищать записи реестра и папки с ненужными файлами приложений. Остатки даже удаленных приложений можно найти по всей системе. Все это со временем засоряет операционную систему и тормозит ее работу. Как следствие, приложения для оптимизации ПК, такие как CCleaner, популярны среди пользователей. Microsoft также планирует присоединиться к ним.

Интересно Microsoft, вероятно, показала прототип нового дизайна Windows

Что известно

Программа уже доступна в режиме публичного бета-тестирования для жителей Китая. Работает она с Windows 10 и Windows 11. Часть функций давно находится в операционной системе – PC Manager фактически собирает их в одном месте.

Судя по опубликованным скриншотам, PC Manager позволит очищать временные файлы и управлять запускаемыми программами. Она также может помочь вам контролировать использование ресурсов и просматривать рекомендации Microsoft, например переключение браузера по умолчанию и поисковой системы на Edge и Bing соответственно. Также будет доступна некоторая статистика использования ресурсов компьютера. Раздел рекомендаций в программе будет напоминать отключить некоторые из них.

Первые пользователи обращают внимание, что программа работает достаточно быстро. Если нажать кнопку Boost, это может мгновенно освободить до 30-50% памяти и очистить накопленные временные файлы.



PC Manager для Windows / Фото Microsoft

Вот список функций, которые сейчас тестирует корпорация:

Обслуживание компьютера – очищайте файлы, удаляйте программы и прочее одним щелчком мыши. Функция не нарушает работу реестров, как это делает CCleaner.

Управляйте приложениями автозапуска – отключите приложения для запуска одним щелчком мыши, чтобы повысить производительность и время запуска.

Управляйте и просматривайте запущенные процессы и выполняйте действия с помощью диспетчера задач.

Управляйте своим хранилищем – последние файлы, временные файлы и прочее.

Сканирование на вирусы с помощью Defender.

Проверьте наличие обновлений с помощью Windows Update (эта функция является центром ярлыков для существующих функций).



PC Manager для Windows / Фото Microsoft

Пока неизвестно, когда приложение станет доступным для всех. Вероятно, оно появится в одном из будущих обновлений Windows, а также станет доступно для загрузки с официального сайта Microsoft.