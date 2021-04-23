Новый виджет панели задач предложит быстрый и удобный доступ к новостям и погоде. Известно, что лента будет разделена на такие категории, как новости, акции, спорт и погода.

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Как это будет работать

Лента новостей будет появляться при нажатии на виджет. Ее можно полностью настроить, выбрав расположение элементов и указав те категории новостей, которые интересны именно вам. Microsoft использует свою сеть Microsoft News для показа контента более чем из 4500 источников. Виджет будет использовать искусственный интеллект, чтобы определить, какие новости больше интересуют пользователя.

К сожалению, этот сервис компании не работает на украинском языке и не агрегирует новости из украинских СМИ.

По желанию новый виджет можно будет и отключить или оставить на нем только информацию о погоде – она будет отображаться в компактном блоке на панели задач.

Виджет сегодня начнет распространяться среди тех пользователей, которые установят предыдущую версию накопительного обновления Windows 10 за апрель 2021 года. Для широкого круга пользователей виджет станет доступен через несколько недель, когда начнется развертывание майского обновления безопасности Windows 10.

Microsoft тестирует виджет с января, смотрите демонстрацию его работы: видео