Стало известно о том, что компания Microsoft анонсировала детский режим для своего браузера Edge. Он предназначен для детей в возрасте от 5 до 12 лет и предлагает несколько функций, которые сделают более безопасным взаимодействие юных пользователей с интернетом. На данном этапе детский режим разворачивается для пользователей бета-версий Edge на каналах Dev и Canary.

Как все будет работать

В детском режиме реализована поддержка тем оформления, которые можно настроить. Для детей добавлены статьи, помогающие осуществлять безопасный просмотр веб-страниц. Кроме того, активирован режим безопасного поиска через систему Microsoft Bing и установлена строгая защита от отслеживания активности пользователя.

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Как включить детский режим в Edge

Для активации детского режима предлагается использовать интегрированный в браузер инструмент выбора профилей. Такой подход не требует создания отдельной учетной записи, благодаря чему детский режим удобно использовать на компьютерах общего пользования. Для деактивации детского режима нужно ввести заданный предварительно пароль. С его помощью также можно выдавать разрешение на просмотр тех или иных страниц.

Стоит также отметить, что родители получат возможность самостоятельного формирования списка доверенных сайтов, которые смогут просматривать их дети в браузере Edge. Перечень доверенных сайтов является удобным инструментом, который позволит детально контролировать посещаемые ребенком страницы, что будет полезным в процессе взросления юного пользователя.

Также известно о планах Microsoft по добавлению в детский режим новых функций в будущем. Что касается появления детского режима в стабильных версиях Edge, то на данный момент какие-либо конкретные сроки еще не были озвучены.

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