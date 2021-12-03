Microsoft начала отговаривать пользователей от установки браузера Chrome

Microsoft никогда не нравилось, что пользователи часто используют фирменный браузер Edge только для того, чтобы загрузить Chrome, после чего полностью переключаются на использование браузера Google. Теперь софтверный великан пытается отговорить пользователей от установки Chrome с помощью ответных сообщений, которые демонстрируют в Edge.

Как Microsoft отговаривает пользователей от Chrome

Когда пользователь переходит на страницу загрузки Chrome с помощью Edge, браузер автоматически выводит разные сообщения на экран.

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Вот некоторые из них:

"Microsoft Edge работает на той же технологии, что и Chrome, но пользуется большим доверием Microsoft";

"Это браузер 2008 года"! Знаете что нового? Microsoft Edge";

"Мне не нравится экономить деньги", – никто и никогда не говорит так. Microsoft Edge – лучший браузер для онлайн-покупок.

Указанные сообщения появляются при попытке Edge перейти на страницу загрузки Chrome в Windows 11 и Windows 10.

Эти сообщения стали появляться примерно через три года после того, как Microsoft начала делать первые попытки убедить пользователей отказаться от установки сторонних браузеров, таких как Chrome или Firefox. Кроме того, рекомендация использовать Edge появляется, если в поисковике Bing сделать запрос "скачать браузер".

При этом Microsoft усложнила процесс изменения браузера по умолчанию в Windows 11. Можно предположить, что новая политика Microsoft, которая предусматривает демонстрацию рекламных сообщений Edge, вряд ли вызовет понимание пользователей.

В то же время, стоит отметить, что браузер Edge на базе chromium ничем не уступает Chrome и даже имеет ряд преимуществ.