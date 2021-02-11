Разработчики Microsoft Word расширили функционал ночного режима в программе, сделав возможным изменять цвет "полотна" в документе на темный. Ранее при активации ночного режима рабочее поле документа оставалось белым, хотя оно занимает больше места на экране, чем остальной интерфейс.

В компании признали, что оставлять цвет поля документа белым было ошибкой – темная тема изначально разработана для того, чтобы работать ночью, когда яркий свет экрана может навредить зрению. Поэтому в Microsoft постарались исправиться, включив возможность активации темного цвет "полотна".

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Как активировать ночной режим в Microsoft Word

Чтобы активировать ночной режим, нужно зайти в меню "Файл"> "Аккаунт"> "Тема Office" и выбрать пункт "Темная". Цвет "полотна" переключается на вкладке "Представление" на панели управления в Word по кнопке "Переключение". Другие цвета в документе – например, цвет текста – Word автоматически заменит на их оттенки, которые больше соответствуют новому режиму.



Переключение цвета "полотна" на темный в ночном режиме

На сайте Office отмечается, что цвета в документе, созданном в темном режиме, останутся стандартными по умолчанию – то есть, другие пользователи с активированной светлой темой увидят белый документ с исходными цветами.

Новая функция доступна пользователям предварительного бета-тестирования в версии 2012 (сборник 13518.10000). Пока компания планирует протестировать ее в течение некоторого времени. Постепенно функция появится у большего числа пользователей, сообщают разработчики.