На прошлой неделе Microsoft выпустила обновление для Windows 10. Вскоре пользователи пожаловались на появление синих экранов смерти при попытке отправить на печать любой документ. Разработчики признали наличие проблемы и теперь выпустили экстренный патч, исправляющий ошибку при использовании принтера.

Согласно имеющимся данным, проблема с печатью возникала после установки накопительного обновления KB5000802 для Windows 10 20h2 и Windows 10 (2004), а также в более старых версиях операционной системы, для которых на прошлой неделе были выпущены обновления.

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Рекомендации и исправления

Проблема затронула лишь часть пользователей и проявлялась при использовании принтеров разных производителей. Аварийное завершение работы ОС выводило на экран сообщение с кодом ошибки APC_INDEX_MISMATCH и указанием на файл win32kfull.sys.

Первоначально компания рекомендовала удалить последнее обновление. Теперь же делать этого не нужно – Microsoft выпустила соответствующий патч, устраняющий баг.

Поскольку это обновление необязательно, оно не будет доставляться на компьютеры автоматически. Скачивать его нужно самостоятельно через "Центр обновлений Windows" или же из каталога обновлений Microsoft.