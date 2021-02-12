Компания Microsoft хотела приобрести сервис Pinterest. Покупка соцсети могла состояться в рамках в стратегии по созданию онлайн-сообществ, которые могут работать на облачной платформе Azure. Чем завершились переговоры не уточняется. Microsoft и Pinterest отказались от комментариев.

Pinterest-это фотохостинг, на котором пользователи могут делиться друг с другом фотографиями, объединяя их в тематические коллекции. Сервис особенно популярен для размещения снимков интерьеров, еды и свадебных коллажей.

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Детали переговоров

С начала 2020 года стоимость Pinterest выросла почти на 350 процентов. Текущая капитализация сервиса составляет 51 миллиард долларов. В случае покупки сделка могла стать крупнейшим приобретением Microsoft за всю ее историю.

Microsoft выражала заинтересованность в покупке соцсетей еще в 2020 году. Тогда корпорация стремилась приобрести бизнес TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии, однако компания ByteDance, которая владеет TikTok сегодня, отказалась продавать свои зарубежные подразделения.

За последние несколько лет Microsoft сделала ряд дорогостоящих приобретений: среди них LinkedIn за 26 миллиардов долларов и GitHub за 7,5 миллиарда.

Как отмечает FT, ссылаясь на осведомленные источники, покупка Pinterest стала бы проверкой администрации Джона Байдена на предмет контроля IT-гигантов.